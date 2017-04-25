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Экономика

За счет сотрудничества с третьими странами снизится конкуренция на рынке ЕАЭС

За счет сотрудничества и создания преференциальных соглашений с третьими странами на рынке ЕАЭС снизится конкуренция. Об этом сегодня на форуме «Развитие Экономического пояса Шелкового пути — интенсификация сотрудничества» сказала министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

По ее словам, за время создания и функционирования Всемирной торговой организации (ВТО) страны шли по разному пути заключения региональных соглашений. Подавляющее большинство сделали ставку на заключение преференциальных соглашений и снижение таможенных пошлин с большим количеством стран. Страны Евразийского экономического союза пошли по другому пути. Они стали укреплять интеграцию в заданных границах.

«Работа велась 20 с лишним лет. Но она еще не завершена. Недоинтеграция еще присутствует. И работа над устранением внутренних барьеров будет продолжаться. Председательствующий в ЕАЭС в этом году президент Кыргызстана обозначил приоритетом работу по устранению внутренних барьеров. Но нужно ставить себе новые планки и цели. В прошлом году мы провели ревизию нашей торговой политики в отношении третьих стран. Мы поняли, что плюсов от построения иных торговых отношений с третьими странами больше, чем рисков», — отметила Вероника Никишина.

От создания новых преференциальных торговых отношений с третьими странами мы сможем получить реальные выгоды.

Вероника Никишина
«Например, мы снизим конкуренцию на внутреннем рынке за счет создания более льготных режимов выхода экспорта на рынки в третьи страны», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50422/
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