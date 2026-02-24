17:07
Экономика

Золотовалютные резервы Кыргызстана превысили $10 миллиардов

Международные резервы Национального банка на январь 2026 года достигли исторического максимума — $10 миллиардов 177,18 миллиона. Об этом говорится в данных Нацбанка.

По сравнению с январем 2025 года, когда показатель находился на отметке $5 миллиардов 190,86 миллиона, резервы увеличились почти в два раза. Чистый прирост за 12 месяцев составил более 96 процентов.

Рост резервов оставался стабильным на протяжении всего 2025 года. Если в начале лета, в июне, объем активов составлял $6 миллиардов 508,42 миллиона, то уже к октябрю вплотную приблизился к отметке $8 миллиардов.

Резкий скачок произошел в последний месяц — с декабря 2025 года по январь 2026-го резервы увеличились на $1 миллиард 574,04 миллиона, или 18,3 процента. 

Напомним, золотовалютные резервы НБ КР служат «подушкой безопасности» для экономики страны, используются для поддержания стабильности национальной валюты и обеспечения ликвидности при внешних выплатах. Текущий уровень активов является самым высоким за всю историю независимости республики.
