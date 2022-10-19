В Кыргызстане запланировано 180 аукционов на право пользования недрами

На этот год в Кыргызстане запланировано проведение 180 аукционов на право пользования недрами. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технологического надзора Канат Садыков.

«По состоянию на 1 октября объявлены аукционы по 88 лотам, из них 33 проведены. Предстартовая стоимость объектов составила $248 тысяч 546. Они реализованы на $885 тысяч 99», — сказал заместитель министра.

По его словам, выплаты горнодобывающей отросли в бюджет за прошлый год составили 22 миллиарда 942 миллиона 827 тысяч сомов. За первое полугодие 2022-го — 25 миллиардов 825 миллионов сомов.