Экономика

Животноводческим экспортерам сумму доначисленного налога снизят до 3 процентов

27 марта председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов провел встречу с животноводческими экспортерами и фермерами из Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей. Об этом сообщает ГНС.

В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с доначислением налогов при экспорте скота и мясной продукции в зарубежные страны.

Участники встречи отметили, что сложившаяся ситуация во многом обусловлена отсутствием у части экспортеров первичных документов, подтверждающих стоимость приобретения скота. В результате при проведении налоговых проверок отсутствует возможность определить фактические затраты, что приводит к доначислению налога на прибыль с полной стоимости реализованной продукции.

Напомним, в целях урегулирования ситуации принят закон, предусматривающий снижение суммы доначисленного налога до 20 процентов. При уплате указанной суммы оставшиеся 80 процентов, а также штрафы и пени подлежали списанию.

Вместе с тем предприниматели отметили, что даже 20 процентов от полной стоимости реализации остаются значительной финансовой нагрузкой. При наличии первичных документов налог на прибыль рассчитывался бы с разницы между стоимостью приобретения и реализации и составил бы порядка 10 процентов.

По итогам встречи председатель ГНС, в рамках реализации поручений президента по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, предложил инициировать внесение изменений в законодательство, предусматривающих снижение суммы доначисленного налога с 20 до 3 процентов для животноводческих экспортеров.

Инициатива получила поддержку предпринимательского сообщества.
Материалы по теме
Налоговые долги будут списывать автоматически со счетов граждан
Садыр Жапаров принял гендиректора швейцарской компании SICPA SA. Что обсуждали
Иностранных преподавателей освободят от налогов: закон вынесли на обсуждение
Глава ГНС бизнесу: Налоговая политика должна быть партнерской
Внедрение системы «Базар»: ГНС собрала более 1 миллиарда сомов налогов
Учредителей ОсОО хотят заставить отвечать по налоговым долгам компаний
Кабмин предложил изменить правила налоговых проверок и возврата НДС
Когда платить? ГНС разъяснила дату налогового обязательства
В бишкекском кафе выявили теневой учет и скрытую выручку на 12 миллионов сомов
Крипторынок принес бюджету почти 1,7 миллиарда сомов в 2025 году
Популярные новости
Рубль стремительно падает, подешевели и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;23&nbsp;марта Рубль стремительно падает, подешевели и другие валюты. Курс на 23 марта
Резкое падение рубля сменилось столь&nbsp;же быстрым ростом. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;марта Резкое падение рубля сменилось столь же быстрым ростом. Курс валют на 25 марта
Рубль и&nbsp;евро прекратили падение и&nbsp;пошли в&nbsp;рост. Курс валют на&nbsp;24&nbsp;марта Рубль и евро прекратили падение и пошли в рост. Курс валют на 24 марта
Владимир Путин подписал указ об&nbsp;ограничении на&nbsp;вывоз в&nbsp;ЕАЭС наличных рублей Владимир Путин подписал указ об ограничении на вывоз в ЕАЭС наличных рублей
Бизнес
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
Животноводческим экспортерам сумму доначисленного налога снизят до 3 процентов
