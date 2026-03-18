Тенге бьет годовые рекорды, рубль падает. Курс валют на 18 марта

Казахстанский тенге, евро и китайский юань подорожали по отношению к сому. Российский рубль продолжил стремительное снижение. Доллар США сохранил позиции. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,78 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,6681 сома (рост на 0,59 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,3 сома, продажа — 101,28 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0744 сома (снижение на 0,98 процента). Продолжает обновлять, как месячный, так и годовой минимумы. Последний раз такие низкие значения фиксировали в ноябре 2025 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,042 сома, продажа — 1,073 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1827 сома (рост на 1,73 процента). Обновил мартовский и годовой максимум по цене.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1666 сома, продажа — 0,1876 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,6989 сома (рост на 0,16 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13 сомов.
Четвертую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.