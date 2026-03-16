15:04
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Экономика

ГНС отзывает законопроект о субсидиарной ответственности учредителей ОсОО

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщает об отзыве законопроекта, предусматривающего введение субсидиарной ответственности учредителей обществ с ограниченной ответственностью.

Решение принято с целью проведения дополнительного анализа положений законопроекта, изучения международной практики, оценки возможных экономических и правовых последствий, а также учета мнений представителей бизнеса, экспертного сообщества и общественности.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством участники ОсОО несут риск убытков только в пределах своих вкладов в уставный капитал и, как правило, не отвечают своим личным имуществом по обязательствам компании.

Такая правовая конструкция создана для поддержки предпринимательства и развития бизнеса. Однако на практике нередко возникают ситуации, когда недобросовестные лица используют данную организационно-правовую форму для уклонения от исполнения обязательств перед государством, кредиторами или контрагентами.

ГНС продолжит работу по совершенствованию нормативно-правовой базы, направленной на обеспечение сбалансированного правового регулирования, укрепление инвестиционного климата и защиту интересов налогоплательщиков и государства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/366136/
просмотров: 362
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
16 марта, понедельник
15:01
Комитет одобрил законопроект о признании электронных денег наследством Комитет одобрил законопроект о признании электронных де...
14:50
Запретить ввоз гипсокартона на шесть месяцев планируют в Кыргызстане
14:48
Инфраструктурные проекты обсудили глава Минздрава Кыргызстана и посол Кореи
14:48
Депутат заявил о потенциальной угрозе продовольственной безопасности из-за ящура
14:46
Из-за стройки дом на грани разрушения: студент просит защитить семью в городе Ош