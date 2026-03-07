09:54
Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Кувейт начал сокращать добычу нефти на некоторых месторождениях

Кувейт начал сокращать добычу нефти на некоторых месторождениях. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Основная причина — переполненные хранилища из-за проблем с поставками углеводородов за рубеж на фоне эскалации ближневосточного конфликта.

Отмечается, что власти страны обсуждают возможность дальнейшего сокращения как добычи, так и переработки нефти до объемов, обеспечивающих только внутренние потребности Кувейта.

По оценкам аналитической компании Kpler, если не сократить добычу, свободное место в нефтехранилищах Кувейта закончится примерно через 12 дней.

Снижение нефтедобычи способно привести к серьезным долгосрочным последствиям для энергетической отрасли Кувейта, считают эксперты.

Все экспортеры энергоносителей в Персидском заливе объявят о форс-мажоре в ближайшие дни, цены на нефть взлетят до $150 за баррель, ранее заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

Напомним, Тегеран закрыл Ормузский пролив.

«Тегеран будет наносить удары по любому судну, которое попытается пройти через пролив», — заявил КСИР. Он подчеркнул, что решение касается всех кораблей без исключений.

Ормузский пролив проходят около 20 процентов мировой нефти и до 30 процентов сжиженного природного газа из стран Персидского залива, включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ, на рынки Азии.

Блокировка «коридора» грозит резким скачком цен на энергоносители, предупреждали эксперты.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364947/
просмотров: 237
