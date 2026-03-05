Атака на Иран. Российские пранкеры разыграли сына свергнутого шаха Резу Пахлави

Шестые сутки на Ближнем Востоке продолжается эскалация напряженности из-за операции Израиля и США под названием «Рык льва».

Иран заявил, что за прошедший день запустил 40 боевых ракет по целям в регионе, сообщает агентство INA. По Тегерану армия Израиля и военные США нанесли новые удары, под огонь попали аэропорт и комплекс штабов силовых структур.

По всей территории соседнего Ирака произошло отключение света, причиной называют внезапное прекращение подачи газа на электростанцию в провинции Басра, но чем оно вызвано, пока не известно.

Тегеран запускает ракеты и дроны по Израилю и американским объектам в Кувейте и Бахрейне.

После назначения сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана Израиль пообещал «уничтожить любого нового руководителя ИРИ».

У берегов Шри-Ланки торпедой с американской атомной субмарины был уничтожен корабль ВМС Ирана — более 80 погибших.

Около 100 тысяч человек покинули Тегеран с 28 февраля по 1 марта, сообщает ООН со ссылкой на иранских чиновников.

Лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что «возобновление ракетных ударов по Израилю — это ответ на 15 месяцев нарушений против нас, включая нападение на великого религиозного авторитета аятоллу Хаменеи».

Курдские силы Ирака начали наступление на Иран, написала израильская журналистка Юлия Побегайлова.

В Демократической партии Курдистана заявили, что не принимают участие в наступлении на Иран. «Курдистан не является частью этой войны, но сложилась сложная ситуация», — заявили в партии.

«Ни один иракский курд не пересек границу, сообщения о наступлении на Иран ложны», — заявили власти Иракского Курдистана.

Российские пранкеры разыграли сына свергнутого шаха Ирана и лидера оппозиции в США Резу Пахлави. Они выдали себя за советников канцлера Германии Мерца. Один из них представился «Адольфом» и даже появился на камеру в форме Гитлера. Несмотря на очевидную абсурдность ситуации, Пахлави не колебался.

Реза Пехлеви в очередной раз обозначил, как он видит себя в будущем: «Как только режим окончательно рухнет, мы готовы заполнить образовавшийся вакуум». По словам принца, его приходу к власти будут рады и в Израиле: «Я общался с израильскими официальными лицами, включая Нетаньяху. У нас очень хороший диалог».

Иран истощает запасы ракет США и союзников дешевыми дронами, пишет The New York Times.

Отмечается, что сбивать дрон дороже, чем запускать его в небо. Из-за этого растут опасения, что у Вашингтона и его партнеров закончатся ракеты-перехватчики. Эксперты проводят параллели с ситуацией на Украине, где союзники так и не смогли предоставить достаточное количество средств ПВО.

Премьер-министр Испании заявил, что политика Дональда Трампа на Ближнем Востоке чревата мировой катастрофой.

На фоне угроз Трампа разорвать торговые отношения с Мадридом Педро Санчес назвал политику США на Ближнем Востоке слишком рискованной.

«Будет ли это способствовать свержению ужасного режима аятолл в Иране или стабилизации региона? Что мы действительно знаем, так это то, что из этого не выйдет более справедливого международного порядка. Это также не приведет ни к повышению заработной платы, ни к улучшению оказания коммунальных услуг, ни к улучшению состояния окружающей среды», — сказал он на пресс-конференции.