Более 302 тысяч кыргызстанцев имеют негативную кредитную историю

1 миллион 517 тысяч кыргызстанцев имеют кредитные истории, 302 тысячи 355 из них — негативные. Такие данные озвучила замминистра экономики и коммерции Беназир Нурланова на заседании Жогорку Кенеша.

Отмечено, что негативная кредитная история начинается с момента, когда человек на 90 дней отсрочил выплату.

Депутаты рассмотрели поправки в Закон «Об обмене кредитной информацией», согласно которым предлагается сократить сроки хранения кредитной информации:

позитивной — с семи до пяти лет;

негативной — с пяти до трех лет.

Также предлагается норма, согласно которой негативная кредитная информация по кредитной сделке менее 10 тысяч сомов хранится в течение года.

Нардепы приняли законопроект в первом чтении.