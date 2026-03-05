За последние пять лет государством в строительную отрасль направлено более 170 миллиардов сомов, что позволило завершить строительство 936 социальных объектов. Об этом стало известно на итоговом заседании коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным ведомства, значительно увеличились капитальные вложения в социальную инфраструктуру: если в 2021 году было освоено 2,7 миллиарда сомов, то в 2025-м этот показатель достиг 13,2 миллиарда сомов.

В ходе заседания председатель кабмина Адылбек Касымалиев отметил, что в прошлом году объем валового внутреннего продукта в строительной отрасли составил 438,5 миллиарда сомов, тогда как в 2019-м этот показатель составлял 58,5 миллиарда сомов. Таким образом, за шесть лет отрасль выросла в восемь раз.

«По данным Евразийской экономической комиссии, в 2024 году рост строительной отрасли в Кыргызстане составил более 31 процента, что является одним из самых высоких показателей среди стран СНГ», — сказал он.

Министр строительства Нурдан Орунтаев обозначил ключевые направления деятельности ведомства на 2026 год.

По итогам заседания Адылбек Касымалиев положительно оценил работу ведомства за 2025 год и поручил продолжить реализацию начатых реформ, уделив особое внимание повышению качества строительства и своевременному выполнению поставленных задач.