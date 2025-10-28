Кыргызстан укрепляет логистические связи, сообщил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, выступая в режиме онлайн на открытии второй международной выставки логистики, транспорта и складского оборудования KyrgyzTransLogistic 2025.

Он отметил, что мероприятия подобного формата создают возможность для взаимодействия государства, бизнеса и международных партнеров, а также обмена технологиями, являясь частью экспортной стратегии стран и способствуя укреплению экономического потенциала.

Кыргызстан добился конкретных результатов в сфере логистики. В 2024 году построено свыше тысячи километров автомобильных дорог для укрепления внутренних и транзитных связей, созданы и работают более 30 торгово-логистических центров, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще девять, сказал Арзыбек Кожошев.

Объем грузоперевозок с 2021 по 2024 год увеличился более чем на 21 процент. По прогнозу экспертов, экспортный рынок к 2030 году увеличится не менее чем в пять раз.

Заявлено, что приоритетами ЕЭК остаются интеграция транспортных систем, развитие мультимодальных перевозок и привлечение частных инвесторов к стратегическим инфраструктурным проектам, включая строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

«Реализация проекта позволит расширить экспортные возможности и создать транзитное сухопутное сообщение между Азией и Европой, что станет стимулом для экономического роста региона», — добавил он.