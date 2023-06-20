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Экономика

Актуальным направлением в ЕАЭС является электронная торговля

«Актуальным направлением для развития торгового потенциала ЕАЭС является электронная торговля», — заявил сегодня министр Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев на круглом столе «Развитие транспортных коридоров как стратегическое направление реализации торгового и транзитного потенциала государств — членов ЕАЭС».

По его словам, нужно активно создавать все необходимые условия для доступа внутренних производителей союза к электронным торговым площадкам. Необходимо выстраивать справедливые и прозрачные «правила игры» и обеспечивать защиту прав и интересов всех участников электронной торговли.

«В ЕАЭС уже развернута комплексная работа по развитию данного сегмента экономики. Главами правительств стран-участниц еще в ноябре 2021 года утверждена дорожная карта по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в союзе. Предусмотрены формирование соответствующей нормативно-правовой базы, обеспечение безбарьерного перемещения товаров в рамках взаимной электронной торговли товарами, осуществление контроля и противодействия недобросовестным деловым практикам, а также взаимодействие с третьими государствами и международными объединениями», — отметил Арзыбек Кожошев.

По итогам 2022-го доля продаж в электронной торговле заняла в среднем по ЕАЭС 7,8 процента от общего объема ритейла, а совокупный объем электронной торговли превысил отметку в $88 миллиардов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268517/
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