Рубль и тенге продолжают дешеветь. Курс валют на 24 февраля

Евро подорожал, российский рубль и казахстанский тенге подешевели. Доллар США и китайский юань вновь сохранили прежние позиции. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,2828 сома (рост на 0,41 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,54 сома, продажа — 103,54 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1388 сома (снижение на 0,14 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,128 сома, продажа — 1,158 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,176 сома (снижение на 0,51 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1538 сома, продажа — 0,1864 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,658 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 13,4 сома.
-
Вторую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.
-
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.