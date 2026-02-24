09:50
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Экономика

Рубль и тенге продолжают дешеветь. Курс валют на 24 февраля

Фото из интернета. Китайский юань с пятницы сохраняет неизменным свой курс, раньше настолько стабилен был только доллар США

Евро подорожал, российский рубль и казахстанский тенге подешевели. Доллар США и китайский юань вновь сохранили прежние позиции. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,2828 сома (рост на 0,41 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,54 сома, продажа — 103,54 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1388 сома (снижение на 0,14 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,128 сома, продажа — 1,158 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,176 сома (снижение на 0,51 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1538 сома, продажа — 0,1864 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,658 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 13,4 сома.


  • Вторую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 6 февраля. Всего он реализовал $109,95 миллиона. Объем продаж с начала года составил $244 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/363227/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 февраля
Тенге и рубль после устойчивого роста стали дешеветь. Курс валют на 23 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 февраля
Рубль и тенге подорожали и обновили годовые рекорды. Курс валют на 20 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 февраля
Рубль и тенге дорожают и обновили годовые максимумы. Курс валют на 19 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 февраля
Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на 18 февраля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 февраля
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 17 февраля
Популярные новости
Тенге и&nbsp;рубль после устойчивого роста стали дешеветь. Курс валют на&nbsp;23&nbsp;февраля Тенге и рубль после устойчивого роста стали дешеветь. Курс валют на 23 февраля
Рубль и&nbsp;тенге подорожали и&nbsp;обновили годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;февраля Рубль и тенге подорожали и обновили годовые рекорды. Курс валют на 20 февраля
Разработка месторождения Тоголок: $2,3 миллиарда выручки и&nbsp;600 рабочих мест Разработка месторождения Тоголок: $2,3 миллиарда выручки и 600 рабочих мест
Привлечь граждан к&nbsp;финансированию стройки железной дороги предлагает экс-премьер Привлечь граждан к финансированию стройки железной дороги предлагает экс-премьер
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
24 февраля, вторник
09:49
В Кыргызстане вводят новый обязательный знак маркировки для скота В Кыргызстане вводят новый обязательный знак маркировки...
09:49
В ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России
09:48
Минэнерго вводит запрет на опасные автономные источники
09:47
Кыргызстан временно запретил экспорт минеральных удобрений за пределы ЕАЭС
09:45
Кабмин ввел полугодовой запрет на вывоз металлолома и стальных слитков