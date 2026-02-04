«Айыл Банк» сменит название на «АБанк»

ОАО «Айыл Банк» приняло решение о смене официального наименования на ОАО «АБанк». Решение было утверждено на внеочередном общем собрании акционеров 2 февраля.

Как сообщается, акционеры единогласно одобрили новую редакцию устава банка. После завершения всех предусмотренных законодательством процедур перерегистрации в государственных органах финансовое учреждение будет работать под новым названием.

В банке уточнили, что смена наименования не повлияет на действующие обязательства перед клиентами и партнерами. Все договоры, счета и услуги продолжат действовать в прежнем режиме.

«Айыл Банк» является одним из крупнейших государственных банков страны. Изначально финансовое учреждение носило название ОАО «Кыргызская сельскохозяйственная финансовая корпорация» (КСФК). Основной задачей организации была поддержка аграрного сектора. Корпорация была учреждена правительством КР в 1996 году при поддержке Всемирного банка.

27 декабря 2006 года было принято решение о преобразовании ОАО «Кыргызская сельскохозяйственная финансовая корпорация» в ОАО «Айыл Банк».