Экономика

Для предпринимателей могут снизить комиссии при приеме безналичных платежей

Государственная налоговая служба КР провела рабочую встречу по вопросам использования безналичных платежей при ведении предпринимательской деятельности с участием представителей Нацбанка, Межбанковского процессингового центра, Союза банков и коммерческих банков.

Как сообщили в пресс-службе ГНС, в ходе встречи были обсуждены наиболее проблемные вопросы, поступившие от бизнес-сообщества. Они связаны с использованием предпринимательских кошельков, POS-терминалов, банковских счетов, карт и QR-платежей.

«В частности, были затронуты такие проблемы, как комиссии при приеме безналичных платежей, несвоевременное зачисление денежных средств на счета предпринимателей, отсутствие в банковских выписках информации о плательщике при поступлении средств через QR-коды, а также различные сложные требования и избыточные процедуры со стороны отдельных банков, усложняющие ведение бизнеса для предпринимателей», — отметили в ведомстве.

По итогам встречи были озвучены предложения:

  • рассмотреть возможность снижения комиссионной нагрузки на предпринимателей при приеме безналичных платежей;
  • проработать технические решения, обеспечивающие оперативное зачисление средств и прозрачность информации о платеже для получателя;
  • использовать действующие электронные сервисы ГНС для проверки регистрации предпринимателей без запроса бумажных документов;
  • инициировать внесение изменений в нормативно-правовые акты с целью упрощения процедур открытия счетов;
  • рассмотреть вопрос внесения изменений в банковское законодательство, позволяющих предпринимателям использовать кошельки физических лиц для ведения предпринимательской деятельности в условиях цифровой экономики.

По данным ГНС, представители Национального банка и коммерческих банков подтвердили готовность рассмотреть поднятые вопросы и принять меры по их решению в рамках своей компетенции.
