Для предпринимателей могут снизить комиссии при приеме безналичных платежей

Государственная налоговая служба КР провела рабочую встречу по вопросам использования безналичных платежей при ведении предпринимательской деятельности с участием представителей Нацбанка, Межбанковского процессингового центра, Союза банков и коммерческих банков.
Как сообщили в пресс-службе ГНС, в ходе встречи были обсуждены наиболее проблемные вопросы, поступившие от бизнес-сообщества. Они связаны с использованием предпринимательских кошельков, POS-терминалов, банковских счетов, карт и QR-платежей.
«В частности, были затронуты такие проблемы, как комиссии при приеме безналичных платежей, несвоевременное зачисление денежных средств на счета предпринимателей, отсутствие в банковских выписках информации о плательщике при поступлении средств через QR-коды, а также различные сложные требования и избыточные процедуры со стороны отдельных банков, усложняющие ведение бизнеса для предпринимателей», — отметили в ведомстве.
По итогам встречи были озвучены предложения:
- рассмотреть возможность снижения комиссионной нагрузки на предпринимателей при приеме безналичных платежей;
- проработать технические решения, обеспечивающие оперативное зачисление средств и прозрачность информации о платеже для получателя;
- использовать действующие электронные сервисы ГНС для проверки регистрации предпринимателей без запроса бумажных документов;
- инициировать внесение изменений в нормативно-правовые акты с целью упрощения процедур открытия счетов;
- рассмотреть вопрос внесения изменений в банковское законодательство, позволяющих предпринимателям использовать кошельки физических лиц для ведения предпринимательской деятельности в условиях цифровой экономики.
По данным ГНС, представители Национального банка и коммерческих банков подтвердили готовность рассмотреть поднятые вопросы и принять меры по их решению в рамках своей компетенции.