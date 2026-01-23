Какие страны не выполнили план по импорту электроэнергии в Кыргызстан

В Кыргызстан по итогам 2025 года импортировали 3,885 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. План поставок выполнен на 89-90 процентов, недопоставка составила 499 миллионов киловатт-часов. Об этом стало известно сегодня на коллегии Министерства энергетики.

Как сообщил генеральный директор ОАО «НЭСК» Ильгиз Сыдыгалиев, недопоставка электроэнергии по странам составила:

Казахстан — 253 миллиона киловатт-часов;

Туркменистан — 178 миллионов киловатт-часов;

Узбекистан — 43 миллиона киловатт-часов;

Россия — 30 миллионов киловатт-часов.

В совокупности недопоставка достигла 499 миллионов киловатт-часов.

Зампредседателя кабинета министров Бакыт Торобаев поинтересовался возможными рисками, если поставщики не обеспечат плановые объемы в январе-феврале. В ответ глава НЭСК сказал, что аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году.

«В декабре возникали сложности, однако в феврале и марте поставщики полностью компенсировали недопоставку. По итогам года объемы выполнены примерно на 93-94 процента», — пояснил он.