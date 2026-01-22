Потери урожая, рост животноводства. Как фермеры Кыргызстана закончили 2025 год

В 2025 году фермеры Кыргызстана произвели валовой продукции на 459,7 миллиарда сомов. Реальный рост по сравнению с 2024-м составил 2,2 процента. Об этом сообщило Министерство экономики и коммерции со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Как отмечается, положительную динамику обеспечило в основном животноводство, которое выросло на 4 процента, в то время как растениеводство показало скромный рост в 0,2 процента.

Успехи в животноводстве

Производство скота и птицы на убой увеличилось на 3,6 процента, молока — на 3,2 процента, шерсти — на 1,4 процента. Самый заметный скачок зафиксирован в производстве яиц — показатель вырос на 18,7 процента.

В натуральном выражении объемы выглядят следующим образом:

Мясо в живом весе: 476,1 тысячи тонн (рост на 16,4 тысячи).

Молоко: 1 миллион 881,5 тысячи тонн (рост на 57,7 тысячи).

Яйца: 938,4 миллиона штук (рост на 148,1 миллиона).

Шерсть: 13,3 тысячи тонн.

Ситуация в растениеводстве и климатические вызовы

Общая посевная площадь под урожай в 2025-м составила 1 миллион 245,6 тысячи гектаров. Это на 0,1 процента меньше, чем годом ранее.

Отрасль столкнулась с серьезными испытаниями: засушливые весенние и летние месяцы и нехватка поливной воды привели к снижению урожайности зерновых.

В результате фермеры намолотили 1 миллион 800 тысяч тонн зерна, что на 14,2 процента меньше показателей 2024 года. Особенно пострадали Чуйская, Таласская и Баткенская области.

Валовой сбор ключевых культур снизился:

сахарная свекла — на 43,7 процента;

табак — на 44,2 процента;

хлопок — на 49,2 процента;

пшеница и ячмень — более чем на 26 процентов.

Тем не менее рост сбора кукурузы (на 5,1 процента), риса (на 17 процентов) и овощей (на 11,3 процента) помог удержать общий валовой сбор растениеводства на уровне 100,2 процента.

Кооперация и государственная поддержка

В прошлом году фермеры активнее объединялись в кооперативы: их количество выросло с 753 до 821. Площадь обрабатываемых ими земель достигла 55 тысяч 454 гектаров.

Государство направило на поддержку агросектора более 11 миллиардов сомов. В рамках льготного кредитования средства распределили по ключевым проектам:

«Финансирование сельского хозяйства — 13»: 4,1 миллиарда сомов получили 6 тысяч 487 производителей;

«Развитие племенного животноводства»: 584,1 миллиона сомов;

«Финансирование объединенных товаропроизводителей»: 218,2 миллиона сомов.

Удельный вес сельского хозяйства в структуре производства внутреннего валового продукта страны составил 8 процентов.