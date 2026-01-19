17:59
Новые требования к сертификации: кабмин меняет порядок регистрации деклараций

На общественное обсуждение вынесли проект постановления кабинета министров о внесении изменений в порядок предоставления и отзыва права на регистрацию деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документ обновляет правила, действующие с февраля 2025 года, и направлен на оптимизацию процедуры регистрации деклараций, повышение прозрачности и качества работы аккредитованных органов по сертификации.

Среди ключевых предлагаемых изменений:

  • заявители смогут указывать до трех технических регламентов в одной заявке, что позволит сократить административные процедуры;
  • вводятся уточненные требования к документам — аккредитованные органы должны будут предоставлять развернутые сведения из Единого реестра ЕАЭС о статусе аккредитации, изменениях, нарушениях и экспертах-аудиторах;
  • уточняется состав экспертной комиссии: в нее должны входить представители уполномоченного органа, национального аккредитационного центра и технические эксперты;
  • документы будут проверять на соответствие обеспечению испытаний по каждому заявленному техрегламенту минимум на 70 процентов;
  • срок предоставления права на регистрацию деклараций устанавливается на один год, а повторную заявку можно будет подавать не ранее чем через шесть месяцев после получения предыдущего разрешения.

Проект разработан в соответствии с конституционным Законом «О кабинете министров» и будет направлен на повышение качества оценки соответствия продукции, поступающей на рынок страны и ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358415/
