В Кыргызстане внедряют Единый налоговый счет. Зачем он нужен и как работает

Налоговая служба проводит работу по внедрению Единого налогового счета для физических лиц. Инициатива направлена на упрощение налогового администрирования, совершенствование налоговых процедур и создание благоприятных условий для субъектов предпринимательства, сообщила пресс-служба ведомства.

Единый налоговый счет — виртуальный налоговый кошелек, на котором хранятся денежные средства налогоплательщика. Его можно пополнять частями, на точную или произвольную сумму.

Как отмечается, внедрение ЕНС позволит налогоплательщикам осуществлять единый налоговый платеж вместо множества отдельных. Налоговая служба самостоятельно распределит средства с ЕНС между налоговыми обязательствами. Погашение налогов и страховых взносов со счета будет автоматизированным.

Для выполнения налоговых обязательств через ЕНС потребуются только ИНН налогоплательщика и сумма платежа. Пополнить счет можно различными способами: онлайн (через «Кабинет налогоплательщика», QR-код, эквайринг) либо в банке.

Как отметили в ведомстве, автоматизированное погашение налогов и страховых взносов из ЕНС исключает ошибки человеческого фактора, в том числе несвоевременную уплату налогов, начисление пени и санкций вследствие просрочки, а также ошибки при заполнении реквизитов в платежных документах.

На этапе пилотного проекта ЕНС применяется для следующих категорий налогоплательщиков: