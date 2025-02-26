20:43
USD 87.45
EUR 91.84
RUB 1.01
Экономика

ГНС обновила электронного помощника для заполнения отчета по подоходному налогу

Разработана обновленная версия электронного помощника по заполнению отчета по подоходному налогу и средствам по государственному социальному страхованию (STI-161).

Читайте по теме
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу

Обновленный электронный помощник начнет работать с 5 марта и будет доступен исключительно в «личном кабинете налогоплательщика» на сайте Налоговой службы.

Ключевым нововведением является возможность отправки сформированного отчета на проверку в налоговые органы непосредственно из интерфейса «помощника». Это исключает необходимость отдельной загрузки XML-файла в «кабинет налогоплательщика» для отправки отчета, что существенно упрощает процедуру.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321156/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Переоформление жилья без справки из ГНС. Услугу опробовали более ста человек
Налоговая служба ищет в аренду серверное оборудование: объявлен тендер
ГНС запустила онлайн-сервис для продления сроков сдачи налоговой отчетности
ГНС изъяла более 7,5 тысячи пачек контрабандных сигарет на рынке Джалал-Абада
ГНС упрощает сделки с недвижимостью: отменена справка о задолженности по налогам
Мошенники рассылают письма о налоговом долге. ГНС просит проверять информацию
О цифровизации на «Дордое» и едином налоговом счете — комментарий главы ГНС
Налоговая служба взыскала 21,5 миллиарда сомов задолженности в 2024 году
Налоговая служба Кыргызстана запустила онлайн-сверку по страховым взносам
В январе ГНС собрала 22,5 миллиарда сомов налогов
Популярные новости
Российский рубль продолжает дорожать к&nbsp;сому. Курсы валюты на&nbsp;24&nbsp;февраля Российский рубль продолжает дорожать к сому. Курсы валюты на 24 февраля
Российский рубль и&nbsp;тенге подешевели к&nbsp;сому. Курсы валют на&nbsp;25&nbsp;февраля Российский рубль и тенге подешевели к сому. Курсы валют на 25 февраля
Рубль практически сравнялся по&nbsp;стоимости с&nbsp;сомом. Курсы валюты на&nbsp;26&nbsp;февраля Рубль практически сравнялся по стоимости с сомом. Курсы валюты на 26 февраля
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;22&nbsp;февраля. Что подешевело больше всего Продуктовая корзина Бишкека на 22 февраля. Что подешевело больше всего
Бизнес
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: оплатите ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов «Мой О!» для автовладельцев: оплатите ОСАГО с кешбэком до 15 процентов
MEGA поддержала хакатон Women CUP в&nbsp;рамках инкубационной программы MEGA поддержала хакатон Women CUP в рамках инкубационной программы
Регистрация ИП&nbsp;онлайн с&nbsp;MBusiness&nbsp;&mdash; без очередей и&nbsp;лишних шагов Регистрация ИП онлайн с MBusiness — без очередей и лишних шагов
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; объявили победителей второго этапа совместной акции MegaPay и «Элкарт» объявили победителей второго этапа совместной акции
26 февраля, среда
20:31
Шоколадки Mars, Snickers, Milky Way и Bounty могут подорожать на 16 процентов Шоколадки Mars, Snickers, Milky Way и Bounty могут подо...
20:15
Южная Корея сняла часть санкций с России
20:10
Утечка персональных данных столичных педагогов. Комментарий мэрии Бишкека
20:03
ГНС обновила электронного помощника для заполнения отчета по подоходному налогу
19:50
МИД прокомментировал информацию о депортации кыргызстанцев из США в Коста-Рику