ГНС обновила электронного помощника для заполнения отчета по подоходному налогу

Разработана обновленная версия электронного помощника по заполнению отчета по подоходному налогу и средствам по государственному социальному страхованию (STI-161).

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Обновленный электронный помощник начнет работать с 5 марта и будет доступен исключительно в «личном кабинете налогоплательщика» на сайте Налоговой службы.

Ключевым нововведением является возможность отправки сформированного отчета на проверку в налоговые органы непосредственно из интерфейса «помощника». Это исключает необходимость отдельной загрузки XML-файла в «кабинет налогоплательщика» для отправки отчета, что существенно упрощает процедуру.