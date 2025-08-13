14:51
Экономика

В 2025 году в США экспортировано 75 тонн сухофруктов

С начала 2025 года из Баткена предприятием «Алтын-Аймак» экспортировано 75 тонн сухофруктов в США. Это достижение подтверждает высокое качество продукции и экспортные возможности компании. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, предприятие «Алтын-Аймак», расположенное в селе Кара-Бак Баткенского района, является современным заводом по переработке сухофруктов. Производственная мощность предприятия составляет 10 тонн в сутки.

Завод состоит из двух основных цехов: цеха быстрой и качественной сушки сырья с использованием солнечной энергии, а также линий по переработке и упаковке продукции. В сезон предприятие работает в две смены с численностью сотрудников 40-50 человек, создавая рабочие места для местных жителей.
