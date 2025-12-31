Хорошая новость для кыргызстанцев. В законы о налогах внесли изменения

Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения, социального страхования и неналоговых доходов». Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
По ее данным, законом вводится ряд льгот для предпринимателей, юридических и физических лиц.
Основные положения закона:
- отменен НДС на оборудование, технологии, реактивы и полуфабрикаты, предназначенные для ювелирного производства;
- до 1 января 2029 года юридические и физические лица освобождаются от уплаты налога при продаже транспортных средств;
- до 1 января 2026 года предусмотрено списание налоговой задолженности физлиц, возникшей в результате операций по реэкспорту транспортных средств;
- предусмотрено освобождение от налогообложения реализация транспортных средств, произведенных и/или собранных предприятиями КР, а также комплектующих к ним;
- до 1 января 2030 года для работников швейной и текстильной промышленности установлен минимальный размер подоходного налога в 1 процент от средней зарплаты, а также единые ставки страховых взносов для всех субъектов швейной и текстильной отрасли, исчисляемые от средней зарплаты;
- для лиц, сдающих имущество в аренду, ставка страховых взносов приравнена к ставке для индивидуальных предпринимателей и установлена в 6 процентов от сокращенной суммы средней зарплаты;
- ставка единого налога по деятельности, осуществляемой за пределами территории КР, снижена до 0,1 процента (в настоящее время — 1 процент);
- ставка налога на транзакции, осуществляемые через банки иностранных государств, снижена до 0,1 процента (в настоящее время — 0,2 процента);
- предусмотрена легализация ранее импортированных или произведенных остатков ювелирных изделий из драгметаллов в течение двух месяцев, а также введен мораторий на проверки налоговыми органами в период легализации;
- отменено лицензирование розничной продажи алкогольной продукции;
- рассмотрение налоговых споров исключено из подведомственности арбитражных судов.
Кроме того, законом внесены изменения в Кодекс о правонарушениях:
- введена новая статья 295¹, предусматривающая ответственность за осуществление деятельности с ювелирными изделиями без постановки на специальный учет (штраф для физлиц — 5 тысяч сомов, для юрлиц — 13 тысяч сомов);
- усилена ответственность по статье 311 за незаконное перемещение товаров и транспортных средств через границу государств — членов ЕАЭС (штраф для физлиц увеличен с 10 тысяч до 20 тысяч сомов, для юрлиц — с 28 тысяч до 65 тысяч сомов).
- за повторное правонарушение в течение года штрафы увеличены: для физлиц — от 20 тысяч до 40 тысяч сомов, для юрлиц — от 65 тысяч до 100 тысяч сомов.
- в случае повторного нарушения предусмотрена конфискация товаров и транспортных средств.
Закон принят Жогорку Кенешем 24 декабря 2025 года.