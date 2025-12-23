Китай установил рекорд по закупкам российского золота

В ноябре Китай импортировал золото из России на сумму $961 миллион, что стало крупнейшей за всю историю двусторонней торговли сделкой в этом сегменте. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные таможенной службы КНР.

По итогам 11 месяцев 2025 года, общий объем импорта российского золота в Китай достиг $1,9 миллиарда, что почти в девять раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Эксперты отмечают, что Пекин активно наращивает запасы физического золота на фоне санкционных ограничений, валютной фрагментации и снижения доверия к западным резервным активам, одновременно укрепляя финансово-экономические связи с Москвой.