21:47
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Экономика

Китай установил рекорд по закупкам российского золота

В ноябре Китай импортировал золото из России на сумму $961 миллион, что стало крупнейшей за всю историю двусторонней торговли сделкой в этом сегменте. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные таможенной службы КНР.

По итогам 11 месяцев 2025 года, общий объем импорта российского золота в Китай достиг $1,9 миллиарда, что почти в девять раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Эксперты отмечают, что Пекин активно наращивает запасы физического золота на фоне санкционных ограничений, валютной фрагментации и снижения доверия к западным резервным активам, одновременно укрепляя финансово-экономические связи с Москвой.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355682/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
Стоимость золота обновила исторический максимум — $4 тысячи 500 за унцию
Кыргызстан и Китай обсудили прямые поставки строительных материалов
Почти 8 килограммов золота пытались тайно вывезти в Кыргызстан из Узбекистана
Золото Кыргызстана показали на сцене Binance Blockchain Week 2025 в Дубае
Национальный банк Кыргызстана наращивает запасы золота — World Gold Council
Для кыргызстанских производителей расширяют экспортные возможности на рынок КНР
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Китайцы приехали не захватывать нас, а строить заводы — Садыр Жапаров
Главы МИД КР и КНР подчеркнули активизацию сотрудничества между двумя странами
В Кыргызстан с официальным визитом прибыл глава МИД Китая
Популярные новости
Ирак намерен обменивать нефть на&nbsp;воду из-за сильной засухи Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;декабря Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 19 декабря
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан против расширения пилота по&nbsp;таможенной проверке в&nbsp;ЕАЭС Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
Около 30&nbsp;кыргызстанцев за&nbsp;месяц купили авто без первоначального взноса Около 30 кыргызстанцев за месяц купили авто без первоначального взноса
Бизнес
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
23 декабря, вторник
21:44
Новые работы загадочного художника Бэнкси появились в Лондоне Новые работы загадочного художника Бэнкси появились в Л...
21:29
Глава ГНС Кыргызстана обещал в ближайшее время решить проблемы легпрома
21:23
В Бишкеке пьяные милиционеры попали в ДТП. Их уволили
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 декабря: днем без осадков
20:47
Китай установил рекорд по закупкам российского золота