Экономика

Спецзона и единый кошелек ЕНС. Что изменится в налоговой сфере в 2026 году

В 2026 году изменения затронут работу базаров, авторынка, легкую промышленность и инвестиционные территории. В Налоговой службе рассказали 24.kg об основных реформах, решения по которым могут вступить в силу уже с 1 января.

Специальные зоны и спорт

В стране создали специальную финансовую инвестиционную территорию (СФИТ) «Тамчи». Резиденты этой зоны получили полное освобождение от всех видов налогов. Аналогичные преференции правительство предоставило организациям в сфере футбола: они перестанут платить налоги, включая земельный и на имущество, если используют объекты исключительно для развития спорта.

Защита прав налогоплательщиков

Срок подачи жалобы на решения налоговых органов увеличили до 60 календарных дней. Это дает бизнесу больше времени на подготовку качественной апелляции.

Контроль на рынках и ТРК

После успешного пилотного проекта на рынке «Дордой» администрации всех базаров и торговых центров получили полномочия по налоговому контролю. Теперь они обязаны следить, чтобы предприниматели на их территории вовремя платили налоги и приобретали патенты.

Единый налоговый счет (ЕНС)

Налоговая служба внедрила «виртуальный кошелек». Система ЕНС позволяет налогоплательщику внести один общий платеж, который программа автоматически распределит по нужным статьям и страховым взносам.

Поддержка отраслей: авто, ювелиры и швейники

В Жогорку Кенеш внесли законопроект, который предусматривает следующие льготы:

Авторынок. Полное освобождение физлиц от налогов при продаже авто до 1 января 2029 года. Производители машин в Кыргызстане перестанут платить налог с продаж.

Ювелирная отрасль. Отмена НДС на импорт оборудования и реактивов. Ювелирам разрешили использовать собственное клеймо вместо государственного. Объявлен мораторий на проверки на два месяца для легализации остатков изделий.

Легкая промышленность. Для швейников установили минимальный подоходный налог в размере 1 процента от среднемесячной зарплаты до 1 января 2030 года.

Алкоголь. Отмена лицензирования розничной продажи спиртных напитков.

Аренда. Для арендодателей установили ставку страховых взносов 6 процентов. 

Искусственный интеллект KEZET и сокращение штата

С 1 января начнется внедрение нового электронного модуля учета KEZET. По сути, налогового инспектора заменит искусственный интеллект. Человеческий фактор будет полностью исключен, заявил ранее глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов.

Благодаря KEZET планируется отслеживать движение каждого товара — от производства или импорта до выхода чека на кассе. Модуль позволит устранить субъективность в работе инспектора, автоматически выявлять расхождения в отчетности, свести к минимуму количество проверок и полностью убрать коррупционные риски.

В мае планируют начало сокращения штата инспекторов, потому что контрольные функции перейдут системе. На первом этапе сократят 500 сотрудников, еще 500 — через полгода. Сейчас в штате 3 тысячи 400 налоговиков, через год будет на тысячу меньше. 
