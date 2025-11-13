США прекратили чеканку одноцентовых монет после двух веков выпуска

Министерство финансов США прекратило чеканку одноцентовых монет, сообщила газета The New York Times.

Причина — устаревание пенни и высокая стоимость производства. Чеканка одной монеты обходится более чем в 3 цента, хотя ее номинал составляет всего 1 цент.

Последние монеты были отчеканены 12 ноября в Филадельфии, завершив долгую историю пенни, начавшуюся в 1793 году. При этом монета сохранит статус законного платежного средства.

Рост издержек на чеканку и изменения в поведении потребителей и технологиях сделали выпуск пенни «финансово неустойчивым». Стоимость производства одной монеты достигла 3,69 цента, тогда как десять лет назад она составляла 1,42 цента.

Ранее ообщалось, что прекращение чеканки одноцентовых монет позволит сэкономить около $56 миллионов.