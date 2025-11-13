14:30
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Экономика

США прекратили чеканку одноцентовых монет после двух веков выпуска

Министерство финансов США прекратило чеканку одноцентовых монет, сообщила газета The New York Times.

Причина — устаревание пенни и высокая стоимость производства. Чеканка одной монеты обходится более чем в 3 цента, хотя ее номинал составляет всего 1 цент.

Последние монеты были отчеканены 12 ноября в Филадельфии, завершив долгую историю пенни, начавшуюся в 1793 году. При этом монета сохранит статус законного платежного средства.

Рост издержек на чеканку и изменения в поведении потребителей и технологиях сделали выпуск пенни «финансово неустойчивым». Стоимость производства одной монеты достигла 3,69 цента, тогда как десять лет назад она составляла 1,42 цента.

Ранее ообщалось, что прекращение чеканки одноцентовых монет позволит сэкономить около $56 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350737/
просмотров: 270
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане более 19&nbsp;тысяч человек установили самозапрет на&nbsp;получение кредитов В Кыргызстане более 19 тысяч человек установили самозапрет на получение кредитов
Все майнинг-фермы в&nbsp;Кыргызстане отключили&nbsp;&mdash; Таалайбек Ибраев Все майнинг-фермы в Кыргызстане отключили — Таалайбек Ибраев
Более 40&nbsp;тонн форели из&nbsp;Кыргызстана пытались ввезти в&nbsp;Россию без документов Более 40 тонн форели из Кыргызстана пытались ввезти в Россию без документов
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;11&nbsp;ноября Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 ноября
Бизнес
&laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo;: 80&nbsp;ГБ и&nbsp;100&nbsp;ГБ интернета + премиум-номер в&nbsp;подарок «Переходи на О! Комбо»: 80 ГБ и 100 ГБ интернета + премиум-номер в подарок
НПС &laquo;Элкарт&raquo; (Кыргызстан) и&nbsp;Arca (Армения) подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве НПС «Элкарт» (Кыргызстан) и Arca (Армения) подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;АБР запускают проект по&nbsp;поддержке аграриев Кыргызстана «Элдик Банк» и АБР запускают проект по поддержке аграриев Кыргызстана
Нацпрограмма от&nbsp;Минобразования и&nbsp;Central Asia Capital начнется в&nbsp;2026 году Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году
13 ноября, четверг
14:19
В БГУ открыли первую в Центральной Азии кафедру инклюзивного образования В БГУ открыли первую в Центральной Азии кафедру инклюзи...
14:00
Жаны Достук. Как живут переселенцы после обмена территориями с Таджикистаном
13:58
Омбудсмен: В центре для больных ВИЧ и туберкулезом продукты хранили рядом с ядом
13:52
Лобовое столкновение на Иссык-Куле: 27-летний водитель погиб на месте
13:49
Камчыбек Ташиев призвал перестать делиться на роды и проводить курултаи