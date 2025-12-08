Бакыт Торобаев призвал фермеров ускорить осенние полевые работы

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев выразил обеспокоенность в связи с низкими темпами осенних сельхозработ и призвал земледельцев активизироваться. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельпрома.

По ее данным, из 1 миллиона 250 тысяч гектаров пашни 800 тысяч приходятся на орошаемые земли, 400 тысяч — на богарные.

Однако осенние работы продвигаются крайне медленно:

• на орошаемых землях вспашка и посев проведены лишь на 62,2 тысячи гектаров;

• накопление влаги выполнено только на 16 тысячах гектаров;

• всего обработано 78 тысяч из 800 тысяч гектаров — менее 10 процентов;

• на богарных землях из 400 тысяч гектаров работы проведены лишь на 75 тысячах (около 18 процентов).

Министр отметил, что такие показатели вызывают серьезную тревогу на фоне усиливающихся климатических рисков. По его словам, предстоящая весна может быть мало влажной, а снежных осадков недостаточно, что неизбежно приведет к дефициту воды.

«Если сейчас не накопим влагу, весной урожай будет низким», — подчеркнул Бакыт Торобаев, призвав фермеров ускорить влагосбережение, зяблевую вспашку и создание мелких арыков для удержания влаги, особенно на богарных землях.

Он заявил, что если не уделять должного внимания осенним полевым работам, завтра может быть уже поздно. «Зимняя влага — осенний урожай», — сказал чиновник.

В министерстве подчеркивают: в условиях климатической нестабильности своевременное накопление влаги становится ключевым фактором будущей урожайности.