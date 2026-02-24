14:01
Власть

Бакыт Торобаев объяснил содержание скандального аудио. Он ни при чем

В соцсетях распространяется аудиозапись с участием заместителя председателя кабинета министров Бакыта Торобаева, вокруг которой начали появляться различные версии и политические домыслы.

Высокопоставленный чиновник, комментируя 24.kg ситуацию, подтвердил подлинность записи, но отметил, что обсуждение в аудио носило исключительно семейно-бытовой характер и не имеет отношения к государственным делам.

Читайте по теме
После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц

По словам Торобаева, в записи упоминается Эркин Торобаев, сын его родного дяди. Разговор касался частного вопроса — обсуждения возможности продажи земельного участка возле «Барселоны» (футбольный клуб в Манасе).

«Ранее Камчыбек Кыдыршаевич попросил уточнить, действительно ли у родственника есть участок и можно ли обсудить цену. Я просто попросил дядю связать стороны. Больше я этим вопросом не занимался», — пояснил он.

из интернета
Фото из интернета

Бакыт Торобаев подчеркнул, что не участвовал в переговорах о стоимости и не интересовался ходом сделки, а любые попытки представить бытовой разговор как политическую историю — «спекуляция и намеренное искажение фактов».

Он также добавил, что вокруг имущества его родственника возникли отдельные конфликтные ситуации, и именно в этот момент аудио начали распространять, вырывая его из контекста.

«Это обычный семейный разговор, который не имеет никакого отношения к политике. Прошу не искать там того, чего нет», — заявил Торобаев.
