Для кыргызстанских производителей расширяют экспортные возможности на рынок КНР

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает о планируемом значительном расширении экспортных возможностей отечественных производителей на китайский рынок.

Кыргызская Республика инициировала процесс подготовки и согласования пяти новых протоколов о ветеринарно-санитарных требованиях и порядке инспекционного контроля. Подписание данных документов откроет доступ кыргызстанской продукции к дополнительным сегментам рынка КНР.

Речь идет о следующих видах товаров: термически обработанная говядина и пищевые говяжьи субпродукты; термически обработанное мясо мелкого рогатого скота и пищевые субпродукты мелкого рогатого скота; замороженное мясо и субпродукты лошадей; шкуры лошадей; живые животные семейства лошадиных.

Заключение указанных пяти протоколов создаст условия для существенного расширения экспортного потенциала нашей страны, повышения конкурентоспособности отечественной продукции, а также для диверсификации товарной номенклатуры, поставляемой на китайский рынок.

Сегодня КР уже получила право экспортировать в КНР более 32 наименований сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая мед, фасоль, орехи, молочные продукты, рыбу, шерсть и другие позиции. Расширение экспортного перечня подтверждает высокий уровень доверия со стороны китайских контролирующих органов и соответствие кыргызстанской продукции международным стандартам качества и безопасности.

Минводсельпром ведет системную работу по поддержке отечественных экспортеров, включая сопровождение предприятий при прохождении китайских инспекций, оказание консультационной помощи, содействие в выполнении ветеринарно-санитарных требований и продвижение новых товарных позиций на рынок Китая.