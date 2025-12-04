12:51
Пошлины на отдельные виды орехов, семян и косточек обнулили в ЕАЭС

Пошлины на отдельные виды орехов, семян и косточек обнулили в ЕАЭС на три года. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Уточняется, что коллегия ЕЭК приняла решение установить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении орехов ши, орехов шореи, саловых орехов, семян гарцинии индийской (код 1207 99 960 1 ТН ВЭД ЕАЭС) и косточек плодов мангиферы индийской (манго) и их ядер (код 1212 99 950 1 ТН ВЭД ЕАЭС) в размере 0 процентов от таможенной стоимости по 31 декабря 2028-го включительно.

«Эта мера направлена на поддержку предприятий-переработчиков экзотического сырья, занимающихся производством специализированных жиров, стеаринов, эквивалентов и заменителей масла какао, используемых в масложировой, кондитерской и косметической отраслях промышленности», — пояснил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
