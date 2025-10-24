Кабмин освободил от НДС ввоз спецтехники, катеров, яхт и мопедов

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление, касающееся применения отдельных норм Налогового кодекса.

Теперь некоторые виды специальной техники, мотоциклов, катеров и прицепов, ввозимые в страну, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Льгота распространяется, в частности, на:

подвесные двигатели для катеров;

мотоциклы, мопеды и их запчасти;

одноосные грузовые прицепы;

моторные лодки и катера длиной до 7,5 метра;

прогулочные яхты и каноэ.

Как пояснили в кабмине, мера направлена на повышение общественной безопасности, развитие инфраструктуры и транспортной доступности.

Постановление вступает в силу через десять дней.