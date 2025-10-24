13:29
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Экономика

Кабмин освободил от НДС ввоз спецтехники, катеров, яхт и мопедов

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление, касающееся применения отдельных норм Налогового кодекса.

Теперь некоторые виды специальной техники, мотоциклов, катеров и прицепов, ввозимые в страну, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Льгота распространяется, в частности, на:

  • подвесные двигатели для катеров;
  • мотоциклы, мопеды и их запчасти;
  • одноосные грузовые прицепы;
  • моторные лодки и катера длиной до 7,5 метра;
  • прогулочные яхты и каноэ.

Как пояснили в кабмине, мера направлена на повышение общественной безопасности, развитие инфраструктуры и транспортной доступности.

Постановление вступает в силу через десять дней.
