На 50 процентов вырос пассажиропоток между Россией и Кыргызстаном за девять месяцев 2025 года. Об этом журналистам в Бишкеке сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Фото из архива. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и вице-премьер РФ Алексей Оверчук

«За девять месяцев отмечаем рост — более 50 процентов пассажиропотока. Грузопоток также у нас растет в этом году. В целом торговля растет. Мы отмечаем очень высокий темп экономического роста Кыргызской Республики — в этом году за девять месяцев превышает 10 процентов ВВП», — сказал он.

Алексей Оверчук отметил, что на фоне этого продолжается укрепление взаимной торговли. Товарооборот между двумя странами вырос на 17 процентов. В этой сфере также значимую роль играют инвестиции, которые составили около $2 миллиардов, отметил он.

Указано, что вклад Российско-Кыргызского фонда развития, профинансировавшего свыше 3,5 тысячи предприятий КР, составляет около $1 миллиарда.