09:59
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Экономика

Минсельхоз КР призывает экспортеров форели пройти необходимые процедуры

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности призывает предпринимателей, занимающихся экспортом форели, пройти необходимые процедуры.
 
По данным ведомства, рост спроса и стабильные цены делают разведение форели перспективным направлением в Кыргызстане.
 
«В республике сохраняется устойчивый интерес к продукции рыбоводства, в частности к форели. По данным отраслевых специалистов, цены на форель на внутреннем рынке варьируются от 600 до 700 сомов за килограмм, в зависимости от региона, условий поставки и размера рыбы.
 
На фоне увеличения потребительского спроса в стране наблюдается рост объемов производства и расширение количества хозяйств, занимающихся выращиванием форели. Внутренний рынок демонстрирует позитивную динамику, а экспортный потенциал растет», — говорится в сообщении.
 
В связи с растущим интересом внешних рынков, в частности Российской Федерации, министерство призывает всех субъектов, планирующих экспорт форели, заблаговременно обращаться в профильные структуры ведомства для получения консультаций и прохождения необходимых процедур. Своевременное взаимодействие с министерством позволит обеспечить соблюдение требований принимающей стороны, корректное оформление экспортных документов и бесперебойную поставку продукции на внешний рынок.
 
Напомним, что кыргызстанские производители рыбы, экспортирующие рыбу в Россию, бьют тревогу в связи с тем, что с недавних пор столкнулись с серьезными проблемами в своей деятельности. По их данным, участились случаи задержки их грузов со стороны Россельхознадзора, чрезмерных проверок и создания необоснованных препятствий. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/352273/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Экспортеры рыбы из Кыргызстана обвиняют Россельхознадзор в коррупционной схеме
Продовольственные ярмарки в КР будут продолжаться до июня 2026 года
В рыбоводческих хозяйствах Таласской области выявлены факты нарушений
Россия экспортировала в Кыргызстан продукцию на более чем $398 миллионов
На участке трассы Бишкек — Нарын — Торугарт высадили 1 тысячу саженцев карабака
Китай с 1 января 2026 года вводит жесткие ограничения на экспорт новых автомашин
Минводсельпрому увеличили парк служебного транспорта для оперативной работы
Каждые выходные в Бишкеке проходят продовольственные ярмарки
Чон-Алайский район полностью хотят перевести в органический режим
В борьбе с браконьерами на Иссык-Куле используют подводные и воздушные дроны
Популярные новости
Рубль заметно подорожал, тенге немного подешевел. Курс валют на&nbsp;24&nbsp;ноября Рубль заметно подорожал, тенге немного подешевел. Курс валют на 24 ноября
Рубль продолжает дорожать, евро и&nbsp;тенге дешевеют. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;ноября Рубль продолжает дорожать, евро и тенге дешевеют. Курс валют на 25 ноября
Сертификаты соответствия, выданные в&nbsp;Кыргызстане, подвергают сомнению в&nbsp;России Сертификаты соответствия, выданные в Кыргызстане, подвергают сомнению в России
Подписан меморандум о&nbsp;строительстве солнечных электростанций на&nbsp;$300 миллионов Подписан меморандум о строительстве солнечных электростанций на $300 миллионов
Бизнес
BAKAI, &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; и&nbsp;Visa разыгрывают Zeekr 007 и&nbsp;сотни подарков BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
26 ноября, среда
09:51
В Бишкеке ветер сорвал облицовку бизнес-центра «Ордо» и повредил несколько машин В Бишкеке ветер сорвал облицовку бизнес-центра «Ордо» и...
09:49
Мирный план для Украины. Стиф Уиткофф встретится с президентом России — Трамп
09:36
Глава департамента госсанэпиднадзора Абдыкадыр Жороев покинул пост
09:32
В Ноокате погиб подросток, упавший с лошади
09:27
Минсельхоз КР призывает экспортеров форели пройти необходимые процедуры