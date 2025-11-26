Минсельхоз КР призывает экспортеров форели пройти необходимые процедуры

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности призывает предпринимателей, занимающихся экспортом форели, пройти необходимые процедуры.

По данным ведомства, рост спроса и стабильные цены делают разведение форели перспективным направлением в Кыргызстане.

«В республике сохраняется устойчивый интерес к продукции рыбоводства, в частности к форели. По данным отраслевых специалистов, цены на форель на внутреннем рынке варьируются от 600 до 700 сомов за килограмм, в зависимости от региона, условий поставки и размера рыбы.