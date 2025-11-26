Минсельхоз КР призывает экспортеров форели пройти необходимые процедуры

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности призывает предпринимателей, занимающихся экспортом форели, пройти необходимые процедуры.
По данным ведомства, рост спроса и стабильные цены делают разведение форели перспективным направлением в Кыргызстане.
«В республике сохраняется устойчивый интерес к продукции рыбоводства, в частности к форели. По данным отраслевых специалистов, цены на форель на внутреннем рынке варьируются от 600 до 700 сомов за килограмм, в зависимости от региона, условий поставки и размера рыбы.
На фоне увеличения потребительского спроса в стране наблюдается рост объемов производства и расширение количества хозяйств, занимающихся выращиванием форели. Внутренний рынок демонстрирует позитивную динамику, а экспортный потенциал растет», — говорится в сообщении.
В связи с растущим интересом внешних рынков, в частности Российской Федерации, министерство призывает всех субъектов, планирующих экспорт форели, заблаговременно обращаться в профильные структуры ведомства для получения консультаций и прохождения необходимых процедур. Своевременное взаимодействие с министерством позволит обеспечить соблюдение требований принимающей стороны, корректное оформление экспортных документов и бесперебойную поставку продукции на внешний рынок.
Напомним, что кыргызстанские производители рыбы, экспортирующие рыбу в Россию, бьют тревогу в связи с тем, что с недавних пор столкнулись с серьезными проблемами в своей деятельности. По их данным, участились случаи задержки их грузов со стороны Россельхознадзора, чрезмерных проверок и создания необоснованных препятствий.