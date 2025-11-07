С 29 октября по 30 ноября 2025 года в Литве временно приостановлена работа двух пограничных пунктов — «Мядининкай» и «Шальчинкай» на границе с Беларусью. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Кыргызстана.
Пересечение границы через «Мядининкай» частично разрешено только для отдельных категорий:
- дипломатических сотрудников и лиц, перевозящих дипломатическую почту;
- граждан, следующих транзитом в Калининград или из Калининграда;
- граждан Литвы и стран Евросоюза, иностранцев с видом на жительство и владельцев гуманитарных виз.
Отмечается, что из-за ограничений наблюдается скопление иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызской Республики, ожидающих перехода границы в сторону Беларуси.
МИД КР рекомендует кыргызстанцам заранее планировать альтернативные маршруты выезда, учитывать действующие ограничения и воздерживаться от участия в несанкционированных акциях и массовых скоплениях.
Для получения консульской помощи кыргызстанцы могут обратиться по горячим линиям:
- консульский департамент МИД КР: +996999312002;
- посольство КР в Беларуси (Минск): +375259045410, e-mail: kgembassy.by@mfa.gov.kg.