ЕЭК вновь фиксирует высокий темп роста ввода жилья в Кыргызстане

С начала текущего года ввод жилья в эксплуатацию в Кыргызстане увеличился на 34,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные представлены департаментом статистики Евразийской экономической комиссии.

Уточняется, что с января по сентябрь в эксплуатацию ввели 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Наиболее высокие темпы роста ввода жилья среди стран Евразийского союза зафиксированы в КР и Армении, отмечается в статистике.

Объем выполненных строительных подрядных работ в Кыргызстане за указанный период достиг 111,1 миллиарда сомов. Это на 29,1 процента больше, чем год назад.