11:55
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Экономика

В КР объем финансирования по исламским принципам увеличился на 82,4 процента

По состоянию на 30 сентября 2025-го на территории Кыргызской Республики действовали 21 коммерческий банк и 305 филиалов комбанков. Об этом сообщает Нацбанк.

По его данным, с начала года суммарные активы банковского сектора увеличились на 38 процентов и составили 1 125,8 миллиарда сомов.

Кредитный портфель банков вырос на 35,2 процента, составив 460,6 миллиарда сомов.

Объем финансирования по исламским принципам увеличился на 82,4 процента и составил 16,5 миллиарда сомов.

Объем депозитов вырос на 35,7 процента и составил 804,1 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351415/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Банки Кыргызстана смогут использовать новый исламский финансовый инструмент
Вмененное и аннуитетное страхование инициирует Минэкономики: что это и зачем
Нацбанк создает равные условия для банков с исламским принципом финансирования
ЕАБР прогнозирует рост активов исламского банкинга в странах Центральной Азии
В Кыргызстане появится исламский принцип страхования
Нацбанк и NIBAF обучили более 300 специалистов исламскому банковскому делу
ЕАБР планирует в 2025 году внедрить инструменты исламского финансирования
Популярные новости
Продукты дорожают, тарифы растут. На&nbsp;что цены в&nbsp;Кыргызстане выросли больше всего Продукты дорожают, тарифы растут. На что цены в Кыргызстане выросли больше всего
Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;ноября Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на 17 ноября
Бизнес Казахстана нервничает, а&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане говорят об&nbsp;окне возможностей Бизнес Казахстана нервничает, а в Кыргызстане говорят об окне возможностей
Торговый оборот Кыргызстана сократился на&nbsp;$1&nbsp;миллиард из-за падения экспорта Торговый оборот Кыргызстана сократился на $1 миллиард из-за падения экспорта
Бизнес
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
19 ноября, среда
11:51
Сбои в электронном дневнике связаны с переходом системы на новый сервер Сбои в электронном дневнике связаны с переходом системы...
11:48
Поступок жителя Кыргызстана с ягненком возмутил пользователей соцсетей
11:39
Земельная амнистия. В 2024 году в Бишкеке граждане подали 2,6 тысячи заявлений
11:37
Рейтинг одобрения президента США Трампа среди американцев упал до 38 процентов
11:34
Плательщикам страховых взносов спишут задолженность