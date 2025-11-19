В КР объем финансирования по исламским принципам увеличился на 82,4 процента

По состоянию на 30 сентября 2025-го на территории Кыргызской Республики действовали 21 коммерческий банк и 305 филиалов комбанков. Об этом сообщает Нацбанк.

По его данным, с начала года суммарные активы банковского сектора увеличились на 38 процентов и составили 1 125,8 миллиарда сомов.

Кредитный портфель банков вырос на 35,2 процента, составив 460,6 миллиарда сомов.

Объем финансирования по исламским принципам увеличился на 82,4 процента и составил 16,5 миллиарда сомов.

Объем депозитов вырос на 35,7 процента и составил 804,1 миллиарда сомов.