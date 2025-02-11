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Власть

В Кыргызстане появится исламский принцип страхования

В Кыргызстане намерены ввести исламский принцип страхования «Такафул». Об этом на парламентских слушаниях по обсуждению законопроекта «О страховании и страховой деятельности» сообщил глава Службы регулирования и надзора за финансовым рынком Марат Пирназаров.

По его словам, это делается потому, что есть спрос среди населения на такие услуги.

Отметим, традиционное страхование основано на концепции и практике взимания процентов. В исламском страховании часть взносов участников рассматривается как пожертвование. Поэтому страхователей в «Такафуле» называют участниками.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319533/
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