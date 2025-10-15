Банки Кыргызстана смогут использовать новый исламский финансовый инструмент

Национальный банк внес изменения в ряд нормативных актов, регулирующих деятельность коммерческих банков и микрофинансовых организаций, работающих по исламским принципам.

По данным пресс-службы регулятора, из новшеств — введение нового исламского финансового инструмента «вакала биль-истисмар». Это соглашение, по которому одна сторона (агент) управляет средствами другой стороны (принципала) для получения прибыли. Договор может заключаться на возмездной или безвозмездной основе.

Отмечается, что банк или микрофинансовая организация может выступать как агентом, так и принципалом. Прибыль, полученная от инвестиций, принадлежит инвестору, а вознаграждение определяется фиксированной суммой, долей от инвестиций или заранее согласованным показателем.

В документе также закреплены правила формирования резервов для сглаживания прибыли, условия распределения дохода и порядок компенсации в случае убытков. Все операции должны соответствовать стандартам шариата и контролироваться Шариатским советом.

Нововведение направлено на развитие исламского финансирования в стране, повышение гибкости финансовых инструментов и прозрачности операций.