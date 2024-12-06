Нацбанк и NIBAF обучили более 300 специалистов исламскому банковскому делу

В Кыргызстане исламское финансирование начали внедрять с 2006 года, запустив пилотный проект в одном из банков. К 2024-му уже 15 финансово-кредитных организаций получили право работать по этим принципам. Быстрое развитие стало возможным благодаря совместным усилиям государства, регулятора и частного бизнеса. В Национальном банке рассказали о масштабном семинаре по исламскому банкингу, который проходил с 11 ноября по 5 декабря.

Фото пресс-службы НБ КР

Регулятор смог привлечь для повышения квалификации специалистов в сфере исламского финансирования компанию с международным признанием — Национальный институт банковского дела и финансов (NIBAF), который является дочерней структурой Государственного банка Пакистана.

Семинар, организованный в сотрудничестве с NIBAF, предоставил участникам ключевые знания о правилах и новейших разработках исламского финансирования. Участники также смогли установить полезные профессиональные связи с приглашенными специалистами.

В ходе программы обучили более 300 специалистов, включая сотрудников Нацбанка и других финансово-кредитных организаций.

Основные темы включали «Исламское банковское дело», «Шариатское управление» и «Надзор за финансово-кредитными организациями», что повысило их профессиональную компетенцию в этих сферах.

В Кыргызстане развитие исламского финансирования рассматривают как способ расширить доступ населения к банковским услугам. Для этого НБ КР принял меры по улучшению законодательства и созданию равных условий для финансово-кредитных организаций, предоставляющих исламские банковские и финансовые услуги.

С самого начала внедрения исламского финансирования в стране регулятор уделял большое внимание обучению специалистов в этой сфере.

Справка 24.kg

Национальный институт банковского дела и финансов (NIBAF) является ведущей организацией, специализирующейся на обучении сотрудников центральных и коммерческих банков, а также других финансовых учреждений. Его тренеры — это эксперты в области банковского дела, финансов и академических исследований. NIBAF — это дочерняя компания Центрального банка Пакистана. Является ведущим институтом по обучению специалистов центральных и коммерческих банков, финансовых институтов.

Фото пресс-службы НБ КР

Проведение масштабного семинара стало возможным благодаря поддержке проекта Исламского банка развития (ИБР) KGZ — 1018. Проект направлен на помощь регулятору КР в разработке системы регулирования и надзора, соответствующей стандартам шариата, повышение квалификации специалистов для развития исламских финансов в республике.

ИБР уже внес значительный вклад в развитие исламского финансирования в Кыргызстане, начав с пилотного проекта по внедрению исламских принципов финансирования и предоставляя техническую помощь, обучение и консультации.

Учитывая, что рынок исламских финансов в КР находится на стадии формирования, содействие таких партнеров, как ИБР и NIBAF, является своевременным и важным для Национального банка и финансового сектора.