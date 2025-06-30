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Экономика

Нацбанк создает равные условия для банков с исламским принципом финансирования

В Национальном банке изменят некоторые нормативные акты для создания равной правовой среды как для традиционных финансово-кредитных, так и для финансово-кредитных организаций, осуществляющих операции по исламским принципам финансирования. Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение.

Как уточняет регулятор, документ разработан в соответствии со стандартом Совета по исламским финансовым услугам «Руководящие принципы по шариатским системам управления для учреждений, предлагающих исламские финансовые услуги», а также с учетом опыта Объединенных Арабских Эмиратов по осуществлению исламского банкинга.

В связи с получением лицензии ЗАО «ЭкоИсламикБанк» на право проведения операций по исламским принципам финансирования в национальной и иностранной валюте предусматриваются:

  • установление и разделение полномочий подразделений внутреннего шариатского аудита и по контролю соблюдения стандартов шариата;
  • взаимодействие подразделений внутреннего шариатского аудита и по контролю соблюдения стандартов шариата с наблюдательным и исполнительным органом банка, Шариатским советом;
  • требования к ежегодному отчету Шариатского совета;
  • требования по обеспечению членов Шариатского совета профессиональному обучению и развитию, в том числе по вопросам банковской деятельности, банковского законодательства, международных стандартов;
  • приведение в соответствие с требованиями Нацбанка в части использования внешних оценок рейтинговых агентств.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334623/
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