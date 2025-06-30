Нацбанк создает равные условия для банков с исламским принципом финансирования

В Национальном банке изменят некоторые нормативные акты для создания равной правовой среды как для традиционных финансово-кредитных, так и для финансово-кредитных организаций, осуществляющих операции по исламским принципам финансирования. Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение.

Как уточняет регулятор, документ разработан в соответствии со стандартом Совета по исламским финансовым услугам «Руководящие принципы по шариатским системам управления для учреждений, предлагающих исламские финансовые услуги», а также с учетом опыта Объединенных Арабских Эмиратов по осуществлению исламского банкинга.

В связи с получением лицензии ЗАО «ЭкоИсламикБанк» на право проведения операций по исламским принципам финансирования в национальной и иностранной валюте предусматриваются: