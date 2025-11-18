Министр: Растет роль ЦА как стратегического пространства между крупными рынками

В Бишкеке начал свою работу двухдневный бизнес-форум Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков отметил, что данный бизнес-форум проводится впервые после почти 15-летнего перерыва.

По словам министра, форум проходит в год председательства Кыргызской Республики в программе ЦАРЭС и накануне ее 24-й Министерской конференции, запланированной на 20 ноября.

«Сегодня мы живем в условиях глубокой трансформации глобальных цепочек поставок, роста значимости мультимодальных маршрутов и усиления роли Центральной Азии как стратегического пространства между крупнейшими рынками мира. В этой новой реальности страны программы ЦАРЭС сталкиваются одновременно с новыми вызовами: инфраструктурными, технологическими, экологическими, логистическими и новыми возможностями для инвестиций, интеграции и развития межрегиональной торговли. Именно поэтому бизнес-форум ЦАРЭС играет ключевую роль — он создает возможности для B2B и B2G», — подчеркнул Бакыт Сыдыков.

Фото Минэкономики. Бакыт Сыдыков

Министр также отметил, что Кыргызстан как страна-председатель ЦАРЭС и ее активный участник продолжит продвигать инициативы, направленные на повышение связанности, устойчивости, цифровизации и инвестиционной привлекательности региона.

Напоминаем, что бизнес форум собрались лидеры частного сектора, представители правительств, международные финансовые институты и инновационные компании из стран ЦАРЭС. Более 200 участников представляют ключевые сферы экономики — логистику, цифровую торговлю, финтех, агротехнологии, зелёную энергетику, устойчивый туризм.