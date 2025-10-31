Инвестиции под защитой закона: Кыргызстан формирует новую экономическую политику

В Бишкеке состоялся Национальный инвестиционный диалог — площадка, объединившая представителей государства, прокуратуры, финансового сектора и бизнеса для обсуждения новой инвестиционной архитектуры Кыргызстана. Ключевым событием форума стало подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при президенте КР, Генеральной прокуратурой и бизнес-сообществом.

Главная цель соглашения — укрепление партнерства между государством и частным сектором, формирование доверия и создание прозрачного, стабильного инвестиционного климата в стране.

Право, инвестиции и доверие Глава Национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров подчеркнул, что новый закон об инвестициях и государственно-частном партнерстве, подписанный в 2025 году, становится основой новой экономической модели Кыргызстана.

«Мы рассматриваем нашу страну как надежного партнера для отечественных и иностранных инвесторов. Новые законы — это фундамент прозрачности, справедливости и правовой защиты инвестиций», — отметил он.

По его словам, новые нормы четко закрепляют гарантии от экспроприации, создают механизмы взаимодействия между инвесторами и государством, а также вводят прозрачные правила для реализации проектов ГЧП.

Национальное агентство по инвестициям берет на себя роль координатора и посредника между инвестором и государственными структурами. Это упрощает коммуникацию и решение вопросов. Закон ориентирован как на национальных, так и на иностранных инвесторов, расширяя их возможности и доступ к рынку.

Для повышения эффективности коммуникации агентство внедряет цифровые сервисы:

— интерактивную инвестиционную карту страны;

— единый реестр инвестиционных проектов;

— Telegram-чат-бот для прямой связи с инвесторами;

— систему «единого окна» для сопровождения проектов.

Равшан Сабиров отметил, что такие инструменты не просто облегчают взаимодействие, но и повышают уровень доверия к институтам власти.

«Закон об инвестициях и государственном частном партнерстве — это шаг уверенности государства в направлении более открытого, предсказуемого и привлекательного инвестиционного климата.

Мы приглашаем отечественных и иностранных инвесторов воспользоваться созданными гарантиями и строить вместе проекты. Особо хочу подчеркнуть, что новые изменения станут катализатором роста инноваций и взаимовыгодного сотрудничества.

Сегодня Кыргызстан реализует проекты на миллиарды долларов — от Камбараты-1 и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан до уникального экогорода Asman на Иссык-Куле. Эти проекты — символ новой инвестиционной эпохи страны. В целом Нацагентство перевело 11 крупномасштабных проектов на общую сумму около $1,5 миллиарда, в свое курирование», — подчеркнул он.

Равшан Сабиров также добавил, что в Кыргызстане намерены создать инвестиционный совет во главе с президентом страны.

«Такой совет есть в ряде стран, например, в Узбекистане. Соответствующий документ уже скоро будет представлен на рассмотрение главы государства. Заместителями главы инвестсовета станут глава Нацагентства по инвестициям и один представитель от бизнес-сообщества, а членами совета — первые заместители генпрокурора, главы ГКНБ и министры. Эта площадка нужна для оперативного реагирования на жалобы граждан, решения возникающих конфликтных ситуаций», — добавил он.

Прокуратура как правовой щит инвесторов

Начальник управления по защите предпринимателей Генеральной прокуратуры Мирлан Аширбаев в докладе отметил, что защита бизнеса и борьба с коррупцией входят в число приоритетов государственной политики, обозначенных президентом КР.

«Важным шагом стало создание в Генеральной прокуратуре специального подразделения по надзору за соблюдением прав предпринимателей, деятельность которого направлена на защиту бизнеса и инвестиций от незаконного вмешательства и коррупционного давления. Это подразделение выполняет роль правового щита, обеспечивая законность действия государственных органов и защиту интересов предпринимателей.

Основные направления работы включают надзор за законностью проверок бизнеса, контроль правомерности действий налоговых, правоохранительных и контролирующих органов, предотвращение дублирования незаконных проверок, рассмотрение обращений предпринимателей о факторах вмешательства, анализ нормативных правовых актов на предмет коррупционных факторов, упрощение условий ведения бизнеса и снижение административных барьеров, принятие мер прогрессивного реагирования при нарушении прав предпринимателей и инвесторов. Задача прокуратуры — стать гарантом законности и правовой безопасности инвесторов. Мы исключаем незаконные проверки, усиливаем надзор и внедряем цифровые инструменты контроля», — заявил Мирлан Аширбаев.

Он подчеркнул, что важным нововведением стало совершенствование уголовного правового регулирования.

«Теперь возбуждение уголовного дела в отношении субъекта предпринимательства возможно только при наличии документально подтвержденных фактов нарушения, установленных экспертными заключениями, актами проверок или аудиторскими отчетами.

По экономическим преступлениям мера пресечения в виде заключения под стражу не применяется, кроме случаев уклонения от следствия и суда, и это позволяет исключить давление на предпринимателей и обеспечить применение мер, не связанных с ограничением свободы», — добавил Мирлан Аширбаев.

По его данным, в целях повышения прозрачности внедрены современные цифровые инструменты.

«Это модуль по возбужденным уголовным делам в отношении предпринимателей и по преступлениям, совершенным со стороны предпринимателей, в информационной системе единый реестр преступлений, позволяющий надзирать за законностью расследований в отношении предпринимателей.

Также автоматизированная информационная система регистрации проверок субъектов предпринимательства для учета, проверок бизнеса со стороны правоохранительных и налоговых органов и мобильное приложение по защите бизнеса, которое обеспечивает ведение учета проверок в бесконтактном формате, дает возможность предпринимателям отслеживать зарегистрированные проверки и в случае незаконных действий напрямую направлять материалы в прокуратуру с приложением фото- и видеоматериалов», — добавил Мирлан Аширбаев.

Начальник управления отметил, что особое внимание уделяется предупреждению случаев необоснованного вмешательства в деятельность бизнеса.

«Так, органами прокуратуры республики за 9 месяцев 2025 года проведено 196 проверок. Из выявленных 500 нарушений законности привнесено два протеста на нормативный правовой акт, 81 постановление о привлечении к ответственности по делам о правонарушениях отменено, вынесено 101 представление об устранении нарушений нормативного правового акта, 9 предписаний, направлено 8 предостережений, 3 постановления о возбуждении дисциплинарных производств и 96 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 106 должностных лиц, административные штрафы наложены на 93 лица, возбуждено одно уголовное дело. За 9 месяцев 2025 года в органы прокуратуры поступило 4 тысячи 556 ходатайств на проведение проверок субъектов предпринимательства со стороны правоохранительных и налоговых органов. Из них по 4 тысячам 59 ходатайствам даны разрешения на проверки, 495 — отклонены по причине несоответствия законодательным требованиям, 2 — находятся на стадии рассмотрения.

На телефон доверия поступило 75 обращений и звонков, из них 32 обращения касались защиты прав предпринимателей, 43 — иные вопросы. По всем обращениям были приняты решения в соответствии с действующим законодательством», — констатировал Мирлан Аширбаев.

Он добавил, что для выстраивания конструктивного диалога при Генеральной прокуратуре создан конструктивный совет по защите прав предпринимателей и инвесторов. Он стал площадкой для обсуждения системных проблем и совместного поиска решений с представителями бизнеса и гражданского общества.

Голос бизнеса: правила, доверие, стратегия

От лица делового сообщества выступил глава Национального альянса бизнес-ассоциаций (НАБА) Сергей Пономарев.

«Бизнес — это локомотив экономики. Мы создаем рабочие места, формируем налоги, и нам важно, чтобы правила игры были предсказуемыми. Нельзя приглашать инвестора, если завтра меняются условия его работы. Мало пригласить инвестора, чтобы он вложил деньги. Инвестор должен эти деньги еще «отбить», получить прибыль, создать новые рабочие места и дальше расширяться во благо нашего Кыргызстана. В этом плане у нас большие надежды на Нацагентство по инвестициям, что оно сможет и защищать бизнес, и помогать ему, и развивать законодательство», — подчеркнул он.

Сергей Пономарев предложил разработать национальную стратегию инвестиционной и регуляторной политики до 2030 года, где будут четко прописаны правила ведения бизнеса и инструменты взаимодействия между инвестором и государством.

«Уже сегодня есть примеры, когда государство создает условия — и экономика отвечает ростом. Вспомните «Дордой»: благоприятные налоговые правила превратили рынок в крупнейший торговый хаб региона. Мы должны применять такой подход системно», — отметил он.

Кроме того, Сергей Пономарев рассказал о продвижении закона об амнистии приватизированных объектов 1991–2024 годов, который, по его словам, станет важным сигналом для инвесторов о стабильности собственности и снижении правовых рисков.

Партнерство, а не контроль

Национальный инвестиционный диалог стал подтверждением того, что государство, бизнес и надзорные органы движутся к новой модели взаимодействия — не «государство против бизнеса», а «государство вместе с бизнесом».

Принятые законы, цифровизация процессов и открытость диалога дают инвесторам четкий сигнал: Кыргызстан готов к системным инвестициям, долгосрочным партнерствам и честным правилам игры.

«Инвестиции — это не только капитал, но и доверие. И сегодня мы строим именно доверие», — подытожил Равшан Сабиров.