Ситуация с внешней торговлей Кыргызстана не улучшается, экспорт заметно упал

Объем внешней торговли Кыргызстана в январе — августе 2025 года составил $9 миллиардов 848,1 миллиона и по сравнению с аналогичным периодом 2024-го уменьшился на 10,1 процента. По итогам января — августа падение составляло 6,4 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, снижение объема внешней торговли связано с уменьшением как экспортных поставок на 23,7 процента — $1 миллиард 730,1 миллиона, так и импортных на 5,2 процента — $8 миллиардов 118 миллионов.

КР остается импортозависимой. На долю внешних поставок товаров в страну приходится 82,4 процента от всего товарооборота республики.

Надо отметить, что кабинет министров в этом году неоднократно вводил запреты на вывоз из Кыргызстана различных товаров. В частности, лома, сельскохозяйственных животных. Кроме того, вводились запреты и на ввоз определенных товаров в страну. Это, естественно, повлияло на объем внешней торговли, особенно экспорта.

Торговля с государствами ЕАЭС

Здесь ситуация для Кыргызстана тоже не самая радужная. Так, по сравнению с январем — августом прошлого года объем торговли уменьшился на 3,3 процента. Всего в январе — июле 2025-го со странами ЕАЭС КР наторговала на $3 миллиарда 349 миллионов.

Большой проблемой стал экспорт, который, в отличие от 2024 года, снизился на 35,7 процента — $674,6 миллиона, а импортные поступления, напротив, увеличились на 10,8 процента — $2 миллиарда 674,4 миллиона.

Из государств ЕАЭС наибольшая доля взаимной торговли республики пришлась на Россию (65,7 процента) и Казахстан (32,1 процента).

В общем объеме товарооборота КР на взаимную торговлю со странами Евразийского экономического союза пришлось 34 процента, в экспорте — 39 процентов, в импорте — 32,9 процента.