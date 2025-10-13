16:01
Экономика

НЭСК установила на крыше офиса солнечные панели: сколько электричества сэкономят

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» установило солнечные панели на крыше своего офиса в Бишкеке. Теперь они обеспечивают до 30 процентов потребностей в электроэнергии, сообщает пресс-служба компании.

НЭСК
Фото НЭСК

Отмечается, что здание, в котором расположены офисы НЭСК, Министерства энергетики, ОАО «КЭРЦ» и АО «Дирекция строящихся электростанций», частично перешло на автономное электроснабжение. Летом солнечные панели покрывают около 30 процентов энергопотребления, а в среднем за год — от 15 до 30 процентов.

В НЭСК сказали, что это не станет разовой акцией. Программа по внедрению инновационных технологий в энергетике будет продолжена. Такие установки также появились на шести зданиях производственных и региональных электрических сетей в регионах.

Солнечные панели на крыше офиса НЭСК установлены в 2024 году и доказали свою эффективность, сократив нагрузку на внешние сети.
