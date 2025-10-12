Более 27 тысяч предложений, как назвать атомную станцию, поступило в Казахстане

Более 27 тысяч предложений, как назвать атомную электростанцию, поступило в Агентство по атомной энергии Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Такая активность свидетельствует о высоком интересе граждан к развитию атомной энергетики и их готовности внести личный вклад в реализацию важного для страны проекта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс обработки поступивших предложений уже начался. На первом этапе специалисты проведут анализ и систематизацию всех вариантов, после чего подготовят сводный отчет.

Затем материалы рассмотрят члены конкурсной комиссии. Завершающим этапом станет заседание комиссии, которое состоится в конце октября. По его итогам определят лучшее название для первой АЭС РК.

Напомним, в августе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести конкурс на лучшее название для первой атомной электростанции в республике. Об этом он говорил на встрече со школьниками — победителями и призерами международных предметных олимпиад.

Первую АЭС в РК будет строить «Росатом».