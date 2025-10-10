14:55
На поддержку экономик стран Центральной Азии выделено более $1 миллиарда

На поддержку экономик стран Центральной Азии выделено более $1 миллиарда. Об этом на втором саммите «Россия — Центральная Азия», который проходил в Душанбе, сообщил президент России Владимир Путин.

Он также отметил имеющиеся возможности для сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, причем даже для тех стран, которые не входят в него в качестве полноправных членов.

«Например, Евразийский фонд стабилизации и развития выделил на поддержку экономик государств Центральной Азии свыше $1 миллиарда. Эти средства могут быть использованы для обеспечения устойчивости национальных бюджетов и платежных балансов, укрепления системы госуправления.

В свою очередь Евразийский банк развития уже профинансировал в Центральной Азии проекты на сумму $8,7 миллиарда. Это более трети всех средств, выделенных региону по линии международных финансовых структур», — сказал глава РФ.
