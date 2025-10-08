Микрокредитование в Кыргызстане: каждый седьмой житель оформил заем

В 2024 году микрокредитные организации страны выдали населению займов на 65,2 миллиарда сомов. Это на 28 процентов больше, чем в 2023-м.

По данным Нацстаткома, число получателей микрокредитов составило 1,1 миллиона человек — это примерно каждый седьмой житель республики.

Средний размер микрокредита достиг 58,5 тысячи сомов. Наибольшие суммы приходились на Чуйскую область, а также на Бишкек и Ош.

При этом структура кредитования меняется: если в 2020 году треть микрокредитов шла на развитие сельского хозяйства, то в 2024-м более половины (53,7 процента) тратится на потребительские нужды.