13:43
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Экономика

Микрокредитование в Кыргызстане: каждый седьмой житель оформил заем

В 2024 году микрокредитные организации страны выдали населению займов на 65,2 миллиарда сомов. Это на 28 процентов больше, чем в 2023-м.

По данным Нацстаткома, число получателей микрокредитов составило 1,1 миллиона человек — это примерно каждый седьмой житель республики.

Средний размер микрокредита достиг 58,5 тысячи сомов. Наибольшие суммы приходились на Чуйскую область, а также на Бишкек и Ош.

При этом структура кредитования меняется: если в 2020 году треть микрокредитов шла на развитие сельского хозяйства, то в 2024-м более половины (53,7 процента) тратится на потребительские нужды.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346395/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Прибыль предприятий Кыргызстана за год выросла почти вдвое
Каждый четвертый в Кыргызстане работает без оформления — Нацстатком
Долги кыргызстанских предприятий превысили 1,4 триллиона сомов
В Кыргызстане почти 94 тысячи учителей отметят профессиональный праздник
Нацстатком Кыргызстана получил 50 новых автомобилей отечественного производства
Каждый четвертый ребенок в Кыргызстане посещает детсад
Туризм в Кыргызстане: рост числа отдыхающих при падении иностранных инвестиций
Нацстатком проведет исследование о благополучии и безопасности женщин
Как выжить на прожиточный минимум. Считаем и удивляемся
Нацстатком: Прожиточный минимум во втором квартале вырос до 8 тысяч 770 сомов
Популярные новости
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;7&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль заметно подешевели. Курс валют на 7 октября
В&nbsp;Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на&nbsp;45&nbsp;процентов В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на 45 процентов
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;6&nbsp;октября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября
Бизнес
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
8 октября, среда
13:29
Микрокредитование в Кыргызстане: каждый седьмой житель оформил заем Микрокредитование в Кыргызстане: каждый седьмой житель...
13:14
Прибыль предприятий Кыргызстана за год выросла почти вдвое
13:05
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
13:00
В Бишкеке во второй половине недели будет тепло. Прогноз погоды на 9-12 октября
12:49
В Жайылском районе задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью