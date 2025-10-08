Для нужд ОАО «Аэропорты Кыргызстана» передадут 335 гектаров земли в Иссык-Кульской и Баткенской областях. Соответствующее постановление кабмина подписал Адылбек Касымалиев.

В документе прописано решение о передаче в собственность ОАО «Аэропорты Кыргызстана» земельных участков в двух регионах.

Отмечается, что решение принято для эффективного использования государственного имущества и развития инфраструктуры аэропортов.

В собственность ОАО «Аэропорты Кыргызстана» получает:

участок площадью 199,1 гектара в айыльном аймаке Тору-Айгыр-Тамчы Иссык-Кульского района;

участок площадью 70,5 гектара в айыльном аймаке Шайыбек Ата Иссык-Кульского района;

участок площадью 66 гектаров в Баткене.

Земли будут внесены в уставный капитал предприятия для увеличения государственной доли участия. Кабмин проведет рыночную оценку участков и оформит их регистрацию.