Экономика

ГП «Ала-Тоо Резорт» преобразовано в ОАО со стопроцентной государственной долей

ГП «Ала-Тоо Резорт» преобразовано в ОАО со стопроцентной государственной долей. Соответствующее постановление принято в кабинете министров.

из архива
Фото из архива. Проект строительства курорта «Ала-Тоо Резорт»

Документом утверждена реорганизация государственного предприятия «Ала-Тоо Резорт» при управлении делами президента в открытое акционерное общество — доля государства составляет 100 процентов. Решение принято для ускорения реализации проекта «Горный кластер всесезонного курорта «Ала-Тоо Резорт».

Вновь образованное ОАО станет правопреемником и сохранит государственную форму собственности.

Министерству экономики и коммерции поручено провести перерегистрацию предприятия, утвердить устав, акт приема-передачи, зарегистрировать выпуск акций и включить проект в программу приватизации на 2023-2025 годы.

Госагентство по управлению госимуществом совместно с Минэкономики проведет оценку активов для формирования уставного капитала и обеспечит размещение компании в Бишкеке.

«Ала‑Тоо Резорт» — амбициозный государственный проект по созданию крупнейшего горнолыжного кластера в Центральной Азии. Он охватывает три основные зоны — «Жыргалан», «Ак‑Булак» и «Боз‑Учук» в Иссык‑Кульской области. Общая протяженность лыжных трасс составит примерно 250 километров, а курорт будет принимать до 2 миллионов туристов в год и создаст более 4,6 тысячи рабочих мест. На первом этапе — в Жыргалане — подготовлено 1 тысяча 624 гектара под курортную инфраструктуру: трассы, канатные дороги, подстанция, инженерные сети.
