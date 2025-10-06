09:53
Мировые цены на говядину достигли рекордного максимума с 1960 года

Средняя цена на говядину в мире достигла в сентябре $6,9 за килограмм. Это рекордный показатель с 1960 года. Такие данные содержатся в материалах Всемирного банка.

Уточняется, что цены на говядину в сентябре выросли на 0,6 процента месяц к месяцу и на 10 процентов год к году. Стоимость увеличивается четвертый месяц подряд.

Эксперты связывают динамику с ростом спроса со стороны потребителей из США и Китая. Кроме того, засуха приводит к сокращению площади пастбищ и, следовательно, росту стоимости кормов для скота. В частности, в США в этом году поголовье коров упало до минимума с 1951 года.

Напомним, в Кыргызстане с 11 августа введен государственный контроль за ценами на мясо сроком на 90 дней. Такое решение принято с целью не допустить необоснованный рост цен и обеспечить доступность продукции для населения.

С введением госконтроля за ценами на мясо соответствующими службами проводится мониторинг по всей стране. Ранее уже сообщалось о нескольких случаях выявления завышения цен, при которых продавцам выписывали штрафы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346052/
