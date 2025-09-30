Глобальные прямые иностранные инвестиции утрачивают роль драйвера роста в мире, сообщает Евразийский банк развития.

По его данным, мировые прямые иностранные инвестиции, за исключением посреднических операций, сокращаются второй год подряд. Снижение на 11 процентов в 2024-м объясняется сокращением вливаний, поступающих в Европу (-15,4 процентных пункта), а также стагнацией притока в развивающиеся рынки (0,1 процентных пункта).

Значимость прямых иностранных инвестиций по отношению к объему мировой экономики за последние десять лет снизилась почти в два раза: с 2,7 процента мирового ВВП в 2015 году до 1,4 процента в прошлом.

«Все ярче прорисовывается структурный сдвиг в сторону национальных и внутрирегиональных инвестиционных стратегий. Иностранные инвесторы все больше склонны рассматривать возвращение производств в свои страны как инструменты хеджирования растущих геополитических рисков и роста глобальной неопределенности», — отмечается в обзоре ЕАБР.